Anziana vittima di un tentativo di furto

BIELLA - Una 90enne di Biella si è rivolta ieri, giovedì primo marzo, ai carabinieri, lamentando di essere rimasta vittima di un tentativo di furto. Mentre camminava, in via San Filippo, nel cuore storico della città, è stata avvicinata da un uomo. L'ha fermata con una scusa e poi ha tentato di rubarle il portafogli dalla borsa. Lei se ne è immediatamente accorta, ha urlato ed è riuscita a metterlo in fuga. E tutto questo alle 11 del mattino, in una strada pedonale più che frequentata. Agli anziani, mai come in queste occasioni, va ricordato di non fermarsi mai a parlare con sconosciuti e men che meno di aprire loro la porta di casa. La 90enne è stata fortunata. Chi ha cercato di derubarla avrebbe potuto farla finire a terra, causandole gravi lesioni. Truffatori e ladri, ultimamente, non hanno più scrupoli. Per questo, in caso di necessità, va sempre contattato l'112.