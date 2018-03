BIELLA – Dai concerti, agli spettacoli, alla cultura, allo sport. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti del fine settimana biellese.

Carnevale benefico di Cavaglià

Dal 2 al 6 marzo a Cavaglià, appuntamento con il Carnevale benefico. Ecco il programma: venerdì ore 20 serata hamburgerata - a seguire serata con Fausta e Simone Revello e la discoteca mobile Radio Gran Paradiso, sabato ore 11.30 benedizione della fagiolata e distribuzione con accompagnamento della Filarmonica di Cavaglià - ore 13 disnè dij faseu - ore 15 sfilata allegorica - ore 16.30 animazione per tutti, a seguire merenda - ore 20 cena bavarese (su prenotazione entro venerdì 2 marzo) - ore 21.30 Gigi l'altro (Gigi D'Agostino Tribute Show) (entrata ad offerta libera), domenica ore 9.30 rinfresco, partenza corteo e sfilata - ore 11 Santa Messa - ore 12.30 disnè d'al fritto misto (prenotazione entro sabato) - ore 21 ballo in maschera con Sonia De Castelli, lunedì ore 11 visita delle maschere alle scuole - ore 17 visita delle maschere al Salotto d'Argento - ore 19.30 aperidegustazione del territorio - ore 21 serata con Dj Seven & Luigi Dimino Sax, martedì ore 10.30 visita delle maschere alle scuole - 19.30 gran cenone di pesce e poi serata danzante con Dj Tere e Renato.

Musica e arte

Domenica 4 marzo, alle 16 al Museo del Territorio Biellese, prosegue «Musicarte»: itinerari artistico-musicali in Museo. Oggi visita guidata tematica a cura di Chiara Rossi (archeologa) con commenti musicali a cura di Riki Massini, chitarra e Giuseppe Amato Raines, basso. Ingresso libero, posti limitati, prenotazione obbligatoria. Info: 015 8497380 o 338 3865500, www.comune.biella.it, museo@comune.biella.it.

Party

A Hydro di via Serralunga 27, dalle 22, «Black is the new black». Tornano le vibes che scaldano il sangue e lo tingono di scuro per farci ballare tutta la notte con Cristian Bevilacqua & Friends. Ormai Cristian a Hydro non ha più bisogno di presentazioni se si parla di Black Saturday Party. Grande amico e super fine selector, nei suoi dj set spazia dal Funk alla House rimanendo fedele alla sua vena black. Insieme a lui a scaldare la pista, una compilation di amici che non vi faranno mancare proprio nulla. Ingresso libero con tessera Arci.

Outdoor

Sabato 3 marzo a Bielmonte, escursioni con la luna piena e cena magica al Bocchetto Luvera. Dal Bocchetto Sessera fino all'Artignaga, per un gustoso vin brulè con le ciaspole e gli sci da fondo. Al rientro per chi lo desidera polenta concia o zuppe alla vicina Locanda Bocchetto Sessera. Alla Locanda Argimonia, un apprezzato punto di ristoro per gli escursionisti che dalla Bocchetta di Luvera vanno alla scoperta della Valsessera anche in inverno. Per info: Ass. Amici del Fondo 360 672583 - Fax Locanda Argimonia - tel. 349 7022351, www.oasizegna.com, info@oasizegna.com.

Conferenze

Sabato 3 marzo, alle 21 a Cascina Sant'Emilio, via Case Sparse San Biagio 4 Biella, ritornano le attività di primavera de I Ricostruttori, Cascina Sant'Emilio. Quest'anno l'argomento conduttore è: «Alla scoperta dell'energia femminile». Oggi: Conferenza: Donna maestra d'amore, a cura di Maurizia Conterno. Per info. 015 3812695, www.cascinasantemilio.com, biella.santemilio@gmail.com

Domenica a teatro

Domenica 4 marzo, alle 16, al Teatro Comunale di Cossato, in scena «La Berta an-namorà» della Compagnia I Farfoi di Rivoli. Per info: Il Contato del Canavese 0125 641161 - Fax Teatro Comunale - tel. 015 93899, www.ilcontato.it, biglietteria@ilcontato.it.

Classici a teatro

Al Teatro Sociale Villani di Biella, domenica 4 marzo, alle 20.30, in scena «Una delle ultime sere di Carnovale» di Carlo Goldoni con Antonio Sarasso, Maria Alberta Navello, Alberto Onofrietti, Diego Casalis, Daria-Pascal Attolini, Andrea Romero, Marcella Favilla, Matteo Romoli, Eleni Molos, Erika Urban, Alessandro Meringolo, Geneviève Rey-Penchenat, Giuseppe Nitti coreografie Federica Pozzo, luci Luigi Saccomandi, musiche Germano Mazzocchetti, scene e costumi Luigi Perego, regia Beppe Navello. Per info: Il Contato del Canavese 0125 641161 - Fax Teatro Comunale - tel. 015 93899, www.ilcontato.it, biglietteria@ilcontato.it. Per info: Il Contato del Canavese 0125 641161 - Fax Teatro Comunale - tel. 015 93899, www.ilcontato.it, biglietteria@ilcontato.it.



Mercati

Domenica 4 marzo, dalle 10 alle 18 al Ricetto di Candelo si terrà il mercato dei produttori agricoli. Alle 11 Bianca Zumaglini: «Ricette tradizionali di cucina a base di vino», alle 16 la condotta di Biella di Slow food in collaborazione con Andrea Manfrinati presenta il progetto «I am agricolo project», anteprima della manifestazione «I rossi del rosa». A seguire incontro con imprenditrice nell'ambito di Positivamente Donna. Sarà aperto tutto il giorno l'Ecomuseo della Vitivinicoltura. Per info: www.candeloeventi.it.