Occhieppo Superiore: scomparsa una donna

OCCHIEPPO S. - Dalle 14 di oggi squadre dei Vigili del fuoco, unità cinofile, volontari della Protezione civile e dell'Aib stanno cercando una donna di Occhieppo Superiore, che non ha fatto rientro a casa. Il campo base è stato allestito in via Pozzo Ametis, nei pressi di una chiesa, da dove sono partiti gli uomini impegnati nelle ricerche. Il maltempo sta rendendo problematico il loro lavoro, che continuerà ad andare avanti fino a quando ci sarà luce. Seguiranno aggiornamenti.