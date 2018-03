Udine piegata, Pallacanestro Biella in semifinale

BIELLA - Esordio vincente per Pallacanestro Biella alla Final Eight di Coppa Italia di Serie A2. Sui legni dell'UBI Banca Sport Center di Jesi, i ragazzi di coach Michele Carrea timbrano con una prestazione di grande orgoglio e determinazione, e accuratezza tattica, il successo contro l'Apu G.S.A. Udine e si qualificano in semifinale. Nella prima parte del tabellone Biella segue Tortona – vittoriosa nel match delle 13.15 contro Trieste – per l'onore del girone Ovest. Domani sera (ore 18) sarà derbissimo. Appuntamento sugli spalti del palasport pesino e davanti alla tv, in chiaro, su Sportitalia.. Pallacanestro Biella e la sua Città sono in semifinale. Con Tortona, derby tutto piemontese. Palla a due domani alle ore 18. Ed emozioni in diretta tv su Sportitalia.

Pallacanestro Biella-G.S.A. Udine 82-75

Parziali: 17-17, 41-40, 58-52.

Pallacanestro Biella: Ferguson 25, Chiarastella, Bowers 12, Uglietti 10, Ambrosetti n.e., Pollone L. 3, Pollone M. n.e., Wheatle 15, Rattalino 2, Tessitori 7, Sgobba 8. All.: Carrea.

G.S.A. Udine: Dykes 17, Mortellaro 5, Veideman 2, Raspino 4, Nobile 3, Pinton n.e., Ferrari 2, Chiti n.e., Pellegrino 14, Diop 12, Bushati 16. All.: Lardo.

Arbitri: Pepponi, Costa, Centonza.