Due poliziotti feriti in un incidente

BIELLA - Due agenti della Polizia di Stato e due civili sono rimasti feriti questa notte, sabato 3 marzo, in un incidente avvenuto in viale Macallè, a Biella. Per cause in via di accertamento, il mezzo su cui viaggiavano i poliziotti si è scontrato, all'altezza del semaforo della Piscina Rivetti, con un altro veicolo. Un impatto devastante, tanto che sul posto è dovuta intervenire una squadra dei vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere contorte di una delle auto. In quattro sono finiti in ospedale. Non sarebbero, e il condizionale per ora è d'obbligo, in pericolo di vita.

COSSATO - E sempre i pompieri hanno spento, negli stessi istanti, l'incendio di un quadro elettrico in una filatura di via Martiri della Libertà, a Cossato, riparato un idrante che perdeva acqua in piazza Primo Maggio, a Biella, e soccorso una persona, in un alloggio della provincia.