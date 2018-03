Si allontana da casa e poi cerca rifugio dai carabinieri

BIELLA - Sparisce da casa, a Biella, e si presenta al Comando provinciale dell'Arma, in via Rosselli. È una donna di 70 anni che ieri, venerdì 2 marzo, malgrado il maltempo ha lasciato la sua abitazione, complice una malattia degenerativa che la affligge da tempo. Cercata ovunque dai familiari, preoccupati per la sua sorte, ha vagato per le vie cittadine per poi raggiungere un posto sicuro: la caserma dell'Arma. Soccorsa e rincuorata, è stata poi affidata ai familiari. Ora è tornata a casa, al sicuro.