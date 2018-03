Tortona troppo forte, Biella esce dalla Coppa Italia

BIELLA - Termina in semifinale l'avventura di Pallacanestro Biella nella Coppa Italia di A2 di scena a Jesi. I rossoblù tengono testa alla Bertram Tortona per oltre un tempo ma cedono il passo sui titoli di coda del terzo periodo. Al quarantesimo il match si chiude sul punteggio di 95-79. I biellesi hanno dovuto fare a meno di Chiarasella, infortunato nella gara contro Udine, ma la sensazione era che anche con lui in campo contro l'ex Garri e compagni c'era poco da fare.

Bertram Tortona-Pallacanestro Biella 95-79

Parziali: 23-23, 48-41, 78-60.

Bertram Tortona: Stefanelli 9, Cremaschi n.e., Alibegovic 5, Sorokas 20, Radonjic 0, Apuzzo n.e., Quaglia 10, Garri 20, Gergati 8, Johnson 14, Spanghero 9. All.: Pansa.

Pallacanestro Biella: Ferguson 25, Chiarastella n.d., Bowers 11, Uglietti 10, Ambrosetti n.e., Pollone L. 0, Pollone M. n.e., Wheatle 8, Rattalino 0, Tessitori 20, Sgobba 5. All.: Carrea.

Arbitri: Moretti, Vita, Dori.