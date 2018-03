Biella: cadono tegole da un tetto

BIELLA - Nota delle tegole cadere da un immobile, in via Rosazza, a Biella, e chiama i pompieri. È un appartenente alle Forze dell'Ordine fuori servizio che questa mattina, domenica 4 marzo, ha notato quanto stava accadendo e, giustamente, preoccupato per l'incolumità di altri passanti ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Nulla di grave, fortunatamente, soltanto che il maltempo di questi giorni, unito al fatto che la struttura risulta da tempo disabitata e quindi con scarsa manutenzione, ha causato il problema, immediatamente risolto. E in città, un po' ovunque, attenzione a eventuali blocchi di neve che possono precipitare dall'alto per il disgelo.