Candelo: due donne litigano per l'amore verso un uomo

CANDELO - Intervento dei carabinieri ieri, sabato 3 marzo, a Candelo, per un aspro diverbio scoppiato tra due donne. La prima, una 37enne, si è ritrovata con l'auto bloccata dalla seconda di un anno più giovane. Motivo del contendere un uomo, ex di una e attuale compagno dell'altra. E sarebbe stata la 36enne ad aggredire verbalmente la prima, intimandole si stare lontano dal suo fidanzato. Una scena che ha attirato l'attenzione dei passanti, tanto che qualcuno, prima che la situazione degenerasse, si è rivolto alle Forze dell'Ordine. Alla vista delle divise, gli animi si sono calmati e le due contendenti sono state edotte in merito alla possibilità di sporgere un'eventuale querela.