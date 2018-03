BIELLA - Alle 19, quando mancano quattro ore alla chiusura dei seggi, il dato sull'affluenza in città ha raggiunto il 61,87%. Alle elezioni politiche del 2013 l'affluenza definitiva in città fu del 74,1%, ma si votava anche il lunedì mattina. I dati sezione per sezione sono disponibili sul sito Internet del Comune di Biella dove, a partire dalle 23, sarà possibile consultare anche i dati dello spoglio man mano che saranno comunicati all'ufficio elettorale.

ANTI FRODE - Il consiglio per i ritardatari è di non aspettare le 23 per andare a votare. Uno dei motivi dei rallentamentia pare sia il tagliando anti frode, una norma introdotta in queste elezioni e che rende le procedure più complesse, aumentando l’attesa degli elettori nei seggi. Da tenere presente, inoltre, che non è più l’elettore che imbuca la scheda, ma il presidente del seggio. Per ora si registrano diverse code, ma nessun vero problema, nei seggi cittadini. Diversi lettori segnalano la divisione di elettori ed elettrici nell'accesso al seggio quale ragione dei ritardi nelle operazioni di voto.