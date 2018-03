BIELLA - Sono chiusi i seggi dopo sedici ore di operazioni di voto. Ora inizia il lavoro degli scrutatori: s'inizia dalle schede gialle del Senato. I dati dello spoglio saranno aggiornati in tempo reale sul sito del Comune. Secondo i dati delle 19 è la sezione 14 quella più virtuosa in città con il 70,86% di affluenza. Chiude la classifica la sezione 44 con il 50,42%. Finora i maschi hanno votato più delle femmine, 62,77% contro 61,10% di voti già espressi. I dati sezione per sezione sono disponibili sul profilo Internet del Comune. Alle 19, quando mancano quattro ore alla chiusura dei seggi, il dato sull'affluenza in città ha raggiunto il 61,87%. Alle elezioni politiche del 2013 l'affluenza definitiva fu del 74,1%, ma si votava anche il lunedì mattina. I dati sezione per sezione sono disponibili sul portale del Comune dove, a partire dalle 23, sarà possibile consultare anche i dati dello spoglio man mano che saranno comunicati all'ufficio elettorale.