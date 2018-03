Ventenni biellesi rimangono bloccati sul Mucrone

BIELLA - Due ventenni biellesi sono stati tratti in salvo, dal Soccorso alpino valdostano, dopo essere rimasti bloccati sul monte Mucrone. I giovani ieri, lunedì 5 marzo, erano partiti per fare un'escursione sulle vette e si erano avventurati sui versanti valdostani, finendo poi per restare bloccati. Ben equipaggiati e in grado di affrontare l'emergenza, avevano trovato rifugio in una baita, da dove avevano avvertito i familiari della situazione. Erano quasi le 20. Seppure non corressero rischi, è scattato il protocollo di ricerca e i volontari del Soccorso alpino valdostano hanno deciso di andarli a recuperare. Raggiunti, i due ventenni sono stati riaccompagnati a valle.