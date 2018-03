L'Italia del calcio Special Olympics in raduno a Biella

BIELLA - Non solo l'arrivo dell'Italia Under 18 per la sfida con i pari età dell'Olanda al La Marmora-Pozzo: il calcio biellese si veste di azzurro anche grazie al movimento Special Olympics. Da venerdì 9 a domenica 11 marzo saranno in città i giocatori della Nazionale di calcio a 11 unificato che proseguiranno con un raduno di tre giorni in città la preparazione in vista della Unified Cup di luglio a Chicago, torneo che festeggerà i cinquant'anni dalla nascita del movimento internazionale Special Olympics.

IL TEAM - La squadra è composta da giocatori con meno di 25 anni, alcuni dei quali hanno già un titolo prestigioso in tasca, quello conquistato ai giochi mondiali di San Francisco nell'estate del 2016, con la vittoria in finale sulla rappresentativa del Principato di Monaco. La squadra soggiornerà alla struttura dei Salesiani di Muzzano e si allenerà sabato e domenica allo stadio La Marmora-Pozzo e al Circolo Tennis Biella. L'iniziativa sarà presentata alle 12,30 di sabato 10 in una conferenza stampa a palazzo Ferrero, ospitata dalla mostra «Il mito del calcio», che ospita al Piazzo le maglie dei campioni e la storia del ct azzurro originario del Biellese Vittorio Pozzo. «Per noi - aggiunge Charlie Cremonte, braccio e mente del movimento Special Olympics nel Biellese - sarà anche l'occasione di presentare il programma che Asad Biella, in collaborazione con il Comune e con la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella organizzeranno in occasione dell'anniversario dei giochi nazionali della scorsa estate».

ASSESSORE - «Per la città - ribadisce l'assessore allo sport Sergio Leone - è l'ennesima occasione di ospitare un evento di rilievo. Possiamo dire che marzo è il mese del calcio, con la visita della Nazionale Special Olympics che precede di pochi giorni l'arrivo dell'Italia Under 18 per la sfida con l'Olanda. Venerdì 23 marzo alle 14,30 l'ingresso allo stadio La Marmora-Pozzo sarà gratis, una scelta per cui ringraziamo la Figc».