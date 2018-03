Ladri derubano un idraulico

BIELLA - Ladri in azione, domenica 4 marzo, fuori dal campo sportivo di Biella Chiavazza, dove sono state svaligiate diverse vetture. Il danno più grave lo ha patito un idraulico di Andorno, che si è visto "soffiare" un'attrezzatura del valore di circa 2 mila euro. L'uomo aveva lasciato la sua Ford Fiesta parcheggiata a qualche decina di metri dall'impianto sportivo per andare a giocare una partita di pallone. Al suo ritorno ha trovato il bagagliaio dell'auto forzato. Da dentro era sparita la sua cassetta con diversi attrezzi, che gli servivano per la sua attività. Altri compagni di gioco sono stati a loro volta derubati di capi di abbigliamento e oggetti, di poco valore, che avevano lasciato sui mezzi. Sui furti ora stanno indagando i carabinieri. Chi ha agito è andato a colpo sicuro e conosceva le abitudini degli sportivi amatoriali, e sono stati facilitati dal fatto che si riunivano in un posto isolato, lontano dalle principali arterie viarie.