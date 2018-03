Cossato: donna aggredita da un cane di grossa taglia

COSSATO - Mentre passeggia con il suo cagnolino, viene aggredita da un altro cane, di grossa taglia, e finisce a terra. Vittima una 63enne, di Cossato, che ieri, lunedì 5 marzo, stava camminando in via Spolina quando, improvvisamente, si è trovata davanti l'altro quadrupede. Spaventata, e forse temendo per la vita del suo piccolo animale di compagnia, nel tentativo di difendersi è finita a terra. Seppure contusa, è riuscita a contattate l'112 e in pochi istanti è stata raggiunta da una pattuglia dei carabinieri. Dopo averla soccorsa, i militari dell'Arma hanno identificato il proprietario del cane, un 48enne della zona. La vittima si è recata in seguito in opedale, per le cure del caso, riservandosi sulla decisione di sporgere querela.