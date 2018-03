Candelo, tentativo di furto. Indagano i carabinieri

CANDELO - Tentativo di furto ieri, lunedì 5 marzo, ai danni di un uomo residente in paese. Stando a quanto ha raccontato ai carabinieri, mentre camminava in via Pietro Micca, è stato avvicinato da una giovane donna. Lei, con la scusa di conoscerlo, gli ha passato un braccio sulle spalle. Peccato, poi, che con la mano libera gli abbia tastato le tasche dei pantaloni, alla ricerca del portafogli. Portafogli che l'uomo, fortunatamente, aveva lasciato a casa. In ogni caso la vittima, accortasi di quanto stava accadendo, è riuscita a mettere in fuga la ladra, per poi contattare l'112. La pattuglia dell'Arma giunta subito sul posto, malgrado il giro di perlustrazione, purtroppo non è riuscita a trovarla. Si era dileguata in pochi istanti, forse sull'auto guidata da un complice.