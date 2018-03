Tollegno: masso finisce in mezzo alla strada

BIELLA - Intervento dei vigili del fuoco, questa notte, lungo la via che collega Tollegno a Miagliano, per un masso finito in mezzo all'asse viario. A dare l'allarme è stata un'automobilista che, mentre andava a lavorare, si è trovata un blocco di un metro cubo che ostruiva il passaggio, mettendo a rischio l'incolumità degli altri utenti della strada. Sul posto, in pochi minuti, è giunta una squadra dei vigili del fuoco e una pattuglia delle Forze dell'Ordine. Tutti insieme hanno provveduto a spostare l'ingombro a lato strada dove, in mattinata, verrà recuperato dai tecnici della Provincia con una pala meccanica. E sempre i pompieri, nella notte, hanno soccorso in Superstrada un automobilista, che si era ribaltato con il veicolo, per staccare la batteria dal mezzo incidentato.