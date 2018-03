Lezione di sicurezza e di legalità

POLLONE - Nei giorni scorsi il maresciallo maggiore Alessio Beretta, comandante della stazione di Occhieppo Superiore ed il maresciallo ordinario Mariagrazia Pirraglia, hanno effettuato gli incontri con tutte le classi delle scuole medie di Pollone trattando temi vari sulla legalità. Come ogni anno si pianificavano gli incontri e si concordano i temi da trattare con le diverse classi insieme al dirigente scolastico ed il corpo insegnanti.

INCONTRI - In particolare con le classi prime è stato proiettato il nuovo video istituzionale con presentazione dell’Arma dei Carabinieri, concetti generali di legalità, bullismo e question time; con le classi seconde si è trattato il tema del bullismo, delle conseguenze di atteggiamenti non adeguati e question time; con le classi terze si è trattato il tema del codice della strada (in particolare del pedone, conducente di velocipede e ciclomotore), norme di comportamento sociale, arruolamento nell’Arma dei Carabinieri e question time. Gli incontri, della durata di due ore per ogni classe, hanno visto la partecipazione di 78 alunni.

