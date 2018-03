Lorenzo Michelini di nuovo convocato con gli Azzurrini

BIELLA - Lorenzo Michelini, atleta U18 del Biella Rugby e dell’Accademia Federale di Milano, dopo aver dato il suo contributo sul campo alla sconfitta inflitta dagli Azzurrini alla Francia nel test match di Badia Polesine, è stato voluto dal tecnico Mattia Dolcetto per la prossima sfida azzurra in programma mercoledì 14 marzo a Firenze contro i Medicei, squadra iscritta al campionato di Eccellenza che occupa attualmente il settimo posto della classifica. Quello con i Medicei sarà per la Nazionale Under 18, l’ultimo banco di prova prima dell’Inernational Series di categoria che si terrà in Galles dal 31 marzo e che prevede confronti con i pari età di Irlanda, Inghilterra e Galles.