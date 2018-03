Polizia: torna l'iniziativa "Questo non è amore"

BIELLA - Oggi, in occasione dell'8 marzo, Festa della Donna, la Polizia di Stato è presente al centro commerciale "I Giardini", di Biella, per presentare il progetto "Questo non è amore». È la seconda volta che l'iniziativa viene proposta sul territorio. A febbraio, i risultati erano stati più che confortanti. Seppure in pochi si fossero fermati a parlare con agenti e volontarie degli enti coinvolti, nei giorni seguenti sono aumentate le denunce di maltrattamenti. Un riscontro positivo, quindi, che fa ben sperare per il futuro. In merito a domani, personale femminile della Questura cittadina sarà presente dalle 13 alle 19 davanti all'Esselunga e disponibile a fornire ogni tipo di informazione. Perchè se un uomo alza le mani su una donna, questo non è amore.