Nuovo marciapiede in via Repubblica

BIELLA - Il nuovo marciapiede senza barriere di via Repubblica (lato Tribunale) ha una particolarità in più: è stato realizzato con il percorso tattile per non vedenti. I solchi sulla pavimentazione servono a rendere più facile, per chi cammina con il bastone, capire a che altezza è l'incrocio con l'attraversamento pedonale. È una delle idee frutto del lavoro della Commissione Barriere, dove associazioni e amministrazione si confrontano sui progetti. Il cantiere ora prosegue oltre l'angolo di via Marconi.