Biella, lavori e disagi in via Carso

BIELLA - Attenzione al cantiere in via Carso dove la carreggiata Sud verso la stazione San Paolo è chiusa all'altezza della rotonda con via Piave per i lavori di scavo per la risistemazione della rete gas. È consigliabile svoltare a destra in via Bengasi o via Zara per poi proseguire lungo via Trieste o via Torino, ma è stata istituita una deviazione provvisoria che porta in via Piave passando dal parcheggio accanto alla scuola Salvemini. Il traffico è regolare nella direzione Nord.