Biellese raggirato da un uomo (che si finge donna) su chat erotica

BIELLA - Conosce una persona su una chat erotica. Lei dice di chiamarsi Anna e poi la scoperta scabrosa: è un lui. Vittima del raggiro un biellese, che ora ha denunciato il soggetto per violenza sessuale. La storia inizia lo scorso gennaio, quando l'uomo conosce l'indagato on line. "Sono sola e disperata - scrive - oltre che in grosse difficoltà economiche. Vengo anche maltrattata». La vittima si commuove, si impietosisce e inizia a versare soldi. Poi, dopo qualche giorno, avviene l'incontro. Anna prende un treno che dalla Lombardia la porta fino a Biella. Lui è lì ad aspettarla. Si appartano nel parcheggio vicino alla stazione San Paolo. Il biellese tenta una carezza e scopre che Anna, in realtà, è un uomo. Deluso e raggirato, si rivolge alla Polizia che ora ha indagato il soggetto, di 44 anni.