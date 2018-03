PRAY - Incidente sul lavoro, in paese, ieri pomeriggio, in un'azienda tessile. Un operaio è infatti stato investito da un muletto, guidato da un collega. L'operaio (65 anni) è stato portato all'ospedale biellese per le cure del caso, dopo i soccorsi dei colleghi, compreso l'investitore (un uomo di 35 anni). Sui fatti stanno indagando i carabinieri ed il personale del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. Il lavoratore ha riportato una serie di traumi agli arti inferiori; le sue condizioni non sono gravi.