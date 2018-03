Pulmino per i disabili, campagna di raccolta fondi

BIELLA - Si intitola «5x1000 viaggi da fare insieme» la campagna promossa dalla Cooperativa Sociale Tantintenti Onlus a sostegno del progetto Casa Lions Biella Host, da 11 anni la comunità alloggio per disabili finalizzata all’integrazione sociale di persone con disabilità, autorizzata al funzionamento ed accreditata dall’Azienda sanitaria locale.

IL PROGETTO - Nel 2018 il "5x1000" raccolto dalla Cooperativa Tantintenti verrà dunque indirizzato all’acquisto di un nuovo pulmino per il trasporto quotidiano dei sette ospiti di Casa Lions Biella Host, per garantire loro il diritto alla mobilità e allo svolgimento di attività anche all’esterno della comunità alloggio. Al centro dell’esperienza di Casa Lions Biella Host ci sono l’autonomia e l’integrazione delle persone con disabilità, associata a ritardo mentale medio-lieve, all’interno della comunità in cui vivono; un mezzo di trasporto collettivo è uno degli strumenti essenziali per raggiungere i diversi contesti in cui gli ospiti possono efficacemente prendere parte alla vita della comunità, siano essi luoghi di svago o di attività sociale

IL FILM - Venerdì 23 marzo, alle 18.30 presso Palazzo Gromo Losa al Piazzo di Biella, verrà proiettato «Casa Lions Biella Host: il film» la raccolta delle 10 puntate della Sit-Com che racconta la vita degli ospiti di Casa Lions, prodotta nel 2017 e pubblicata esclusivamente on-line. L’ingresso è libero ma è gradita conferma per ragioni di capienza.