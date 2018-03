Eurotrend a Reggio per dimenticare la Coppa Italia

BIELLA - Archiviata la parentesi della Coppa Italia, l'Eurotrend Biella si rituffa in campionato e lo fa in trasferta contro un avversario di tutto rispetto che sta attraversando un ottimo periodo di forma (8 vittorie nelle ultime 10 partite): la Viola Reggio Calabria. Non sarà una partita facile per i rossoblù anche perché il campo della Viola è storicamente molto caldo e ostico da espugnare. Sarà importante per i ragazzi di coach Michele Carrea rientrare in Piemonte con i due punti, che contro una diretta rivale per la griglia Playoff valgono doppio. All’andata al Forum l'incontro terminò con la vittoria biellese e uno scarto di appena due lunghezze (82-80). Appuntamento domenica alle ore 17 per la palla a due.

COACH CARREA - «Oltre ai due americani Pacher e Roberts, giocatori di grande livello e continuità, la Viola ha a disposizione un roster profondo e in questo momento sta proponendo un buon basket, con una certa solidità difensiva. Dopo aver speso fatiche in Coppa Italia è sempre difficile capire gli effetti in campo alla ripresa del campionato - dice l'allenatore della Pallacanestro Biella, Michele Carrea -. Noi ad esempio, l'anno scorso contro Legnano, dopo le energie di Bologna patimmo per buona parte dell'incontro... Reggio Calabria ha avuto più tempo per riposare ma questo potrebbe rivelarsi anche un fattore negativo. Sarà una partita difficile in un palazzetto storicamente duro da affrontare per tutti. Vorrei spendere due parole su Riccardo Rossato, che conosco molto bene perché l'ho visto crescere a Casalpusterlengo: sono molto contento che abbia trovato questa dimensione, da protagonista, nel campionato di Serie A2. Ci è riuscito grazie al suo grande desiderio nel volersi migliorare».