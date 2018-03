Valdengo: lite nei pressi di un concessionario

VALDENGO - Intervento dei carabinieri, giovedì 8 marzo, a Valdengo, per un litigio scoppiato in un concessionario. A prendersela con uno dei lavoranti, di 48 anni, un uomo di 59, che lamentava il fatto che la vicina via privata, in cui vive, spesso, venisse bloccata dai mezzi in scarico. Il diverbio, purtroppo, è degenerato a tal punto che ha alzato le mani contro l'operaio, schiaffeggiandolo. Solo l'arrivo dei carabinieri ha ristabilito la calma tra le parti, ora avvisate dell'eventuale possibilità di sporgere querela.