Grossista per parrucchieri derubata della merce

BIELLA - Ammonta ad almeno 5 mila euro il danno patito da un'esercente commerciale di Biella, che si è ritrovata con il negozio "visitato" dai ladri. La 30enne, di Benna, quando è andata ad aprire l'attività, ha scoperto che ignoti si erano introdotti nei locali dopo aver forzato una porta sul retro e si erano impossessati della merce che aveva stoccata, articoli per parrucchiere. E anche nelle abitazioni private continuano i furti. Qualcuno, infatti, si è introdotto in una casa di Viverone, da dove ha sottratto dell'argenteria e un orologio. Ladri in azione anche a Quaregna, da dove sono spariti borse, indumenti e altro ancora.