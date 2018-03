Desmotec, nuovo sponsor tecnico di Biella Rugby Club

BIELLA - Desmotec, marchio biellese, leader nelle tecnologie per l’allenamento, il condizionamento fisico, la riabilitazione e la fisioterapia, è il nuovo sponsor tecnico di Biella Rugby Club. Accomunati dalla passione per lo sport, il rugby, i giovani e il ‘made in Biella’, la collaborazione tra le due realtà è diventata un’esigenza reciproca.

SISTEMA - Il metodo Desmotec, consiste nell’impiego congiunto di tecnologie per l’allenamento della forza che sfruttano il sistema isoinerziale e di un software deputato alla registrazione e alla gestione dei dati che consente un controllo consapevole del carico di lavoro. L’azienda, nata da un’idea di Alberto Bertagnolio, collabora con prestigiose realtà sportive internazionali legate al rugby in Scozia, Irlanda e Sudafrica e proprio nei giorni sorsi ha siglato un accordo di collaborazione con Zebre Rugby, massima realtà ovale italiana iscritta al campionato internazionale Pro 14.



BRC - «La nostra palestra si è arricchita di due nuove macchine messe a disposizione da Desmotec - spiega Corrado Musso, responsabile marketing Brc - in un futuro prossimo potrebbero diventare di più, fino a creare un vero e proprio corner dedicato a questa nuova e versatile tecnologia, utilissima nel nostro sport. Attualmente i nostri preparatori atletici, tecnici e atleti si stanno formando presso il loro Desmoclub. Il fatto che una realtà come Zebre Rugby abbia introdotto questi macchinari nella loro palestra, ci fa capire che stiamo lavorando nella giusta direzione, aspirando ad offrire ai nostri atleti le migliori tecnologie esistenti sul mercato. Ringraziamo Desmotec e Alberto Betragnolio che la rappresenta, siamo personalmente convinti che questa partnership potrà fare bene ad entrambi».



AZIENDA - Alberto Bertagnolio, amministratore delegato di Desmotec: «Biella Rugby è una delle realtà sportive di spicco e maggiormente in crescita, esistenti nel Biellese e io sono un grande sostenitore del nostro territorio. Amo Biella e adesso che la nostra azienda è in forte espansione a livello internazionale, ho il desiderio di affondare le radici del nostro brand sul territorio che tanto mi sta a cuore. Sono fortemente interessato ai giovani e questo, oltre al rugby, è un altro punto che ci accomuna al Brc. La conoscenza con Corrado Musso mi ha fatto capitolare definitivamente. L’ambiente sereno e rassicurante che ho riscontrato visitando il Biella Rugby, rende evidente quanto di positivo questa società riesca ad insegnare a tutti i giovani in crescita che lo frequentano».