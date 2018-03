Biella: a fuoco la casa di due anziani

BIELLA - Attimi di apprensione questa notte, sabato 10 marzo, per l'abitazione di due anziani, lui di 87 anni e lei di 79, andata a fuoco, in via dei Conciatori, a Biella. Le fiamme sono partite, intorno alle 3, dalla canna fumaria, per poi estendersi al tetto. Immediato l'arrivo delle squadre dei vigili del fuoco, che hanno spento il rogo, dopo che aveva comunque già interessato cinque metri quadrati di superficie, e messo in salvo gli abitanti. Adesso, la casa è stata dichiarata momentaneamente inagibile. E sempre i pompieri, però nella giornata di venerdì 9 marzo, hanno spento alcune sterpaglie incendiatesi nei pressi della sede degli Alpini di Benna. Sul posto erano presenti anche i carabinieri.