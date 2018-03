Graglia: automobilista derubata della borsa

GRAGLIA - Lascia l'auto, per pochi minuti, in un parcheggio di Graglia e qualcuno ne approfitta per rubarle la borsa. Pessima Festa della donna, per una 58enne di Biella, che aveva messo incautamente l'oggetto sul sedile posteriore del mezzo. Dentro c'era il portafogli con 60 euro in contanti, bamcomat, carta di credito e documenti. Il ladro non ha dovuto far altro che forzare la portiera, prendere la borsa e darsi a una repentina fuga. Adesso sono in corso accertamenti, da parte dei carabinieri, per risalire alla sua identità. Importanti saranno i fotogrammi delle videocamere di sorveglianza della zona, oppure degli istituti bancari, se il malvivente ha tentato di effettuare un prelievo. Già qualche giorno fa eran state prese di mira le auto di un gruppo di giovani sportivi, a Chiavazza. Il danno più grave lo aveva patito un idraulico, che si era visto portare via tutta l'attrezzatura.