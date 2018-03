Incidente stradale, muore giovane di 20 anni

CANDELO - Incidente stradale mortale, oggi, a San Germano, nel Vercellese. Una ragazza di 20 anni è morta a seguito di uno sbandamento della propria automobile. Giorgia Gallo era nata a Gattinara, vent'anni fa, ma era residente nel paese del ricetto insieme ai genitori. E' lei la vittima dell'incidente, sulle cui cause proveranno a fare chiarezze le forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione degli uomini in divisa, pare che la giovne abbia fatto tutto da sola, perdendo il controllo della sua Fiat modello Grande Punto. La tragedia è avvenuta intorno alle 18. Oltre ai carabinieri sono arrivati sul lungo del sinistro stradale, anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Vercelli. Molto probabilmente la giovane stava rientrando a casa, lungo la strada provinciale 115, quando è uscita fuori strada finendo in un canale.