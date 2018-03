Pollone: da una casa spariscono contanti e un orologio

BIELLA - I carabinieri sono intervenuti ieri, sabato 10 marzo, in tre abitazioni del Biellese prese di mira dai ladri. Da una casa di Pollone sono spariti un orologio di valore e una borsa contenente 400 euro, oltre a vari documenti. A Mongrando, invece, è stato il sistema d'allarme a mettere in fuga i malviventi che, in tarda serata, avevano cercato di entrare in una villetta. Dentro c'erano i proprietari, marito e moglie, che hanno visto aggirarsi due soggetti, vestiti di scuro, nelle pertinenze della casa. E ancora, a Cavaglià, un estraneo si è avvicinato con fare sospetto a un'abitazione, attirando l'attenzione dei presenti. Vistosi scoperto, si è dato alla fuga attraverso i campi.