Anziano automobilista finisce in ospedale

BIELLA - Un 82enne di Biella è rimasto ferito ieri, domenica 11 marzo, in uno schianto avvenuto tra via Trieste e via Zara, a Biella. Al volante di una Renault Twingo si è scontrato, per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri, con la Peugeot 206 alla cui guida si trovava una 39enne di Novara. Subito soccorso, vista l'età, l'èquipe medica del 118 ha provveduto a trasportarlo all'ospedale di Ponderano. Dai primi accertamenti effettuati dai medici del Pronto Soccorso, le sue condizioni non sono gravi. Non è la prima volta che, l'incrocio tra via Trieste e via Zara, è teatro di incidenti, ormai da anni. La via stretta, la poca visibilità e, a volte, la scarsa conoscenza della zona sono le cause più frequenti degli schianti, che spesso si risolvono senza gravi danni, vista la contenuta velocità dei veicoli in transito.