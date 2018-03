Candelo: rubate due mountain bike

CANDELO - Ancora un furto, di valore, nel Biellese. Questa volta i ladri hanno fatto irruzione nella casa di un 67enne, di Candelo, uscito per qualche ore. Al suo rientro ieri, domenica 11 marzo, ha trovato una porta finestra infranta e le stanze messe a soqquadro. A prendere il volo non solo un orologio, ma anche due Mountain Bike, che forse erano il vero oggetto del furto. Sull'episodio ora indagano i carabinieri. Le biciclette, però, occorre osservare che sono da tempo oggetti di furto. Che siano di privati o che si trovino nelle vetrine, e nel magazzino di un negozio, sono ricercatissime. La loro fine è quella di essere messa in vendita on line, piuttosto che della spedizione all'estero. E il danno, per i derubati, nel migliore dei casi è di poche centinaia di euro e nel peggiore di qualche migliaio. Ad agire, in queste occasioni, bande organizzate che sanno dove piazzare la refurtiva.