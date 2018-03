Biella Rugby, tutti i risultati del fine settimana

BIELLA - Mentre la prima squadra che partecipa al campionato di Serie B osservata un turno di stop, ecco gli altri risultati del Biella Rugby, impegnato su molti fronti. Bella vittoria della squadra cadetta gialloverde che ieri si è imposta contro il Chieri con il risultato di 17-0. Per Biella hanno segnato: Maia e Fizzotti. Di Poli due trasformazioni e un calcio piazzato.



FEMMINILE - Le ragazze di Fabio Pirola hanno vinto il concentramento di Rivoli, per la categoria Under 16.

UNDER 14 - Ottavo posto per i gialloverdi nella tappa di Treviso del SuperChallengeU14. Nel girone di qualificazione i biellesi hanno perso 12-5 con Vicenza (meta Mondin n.t.) e pareggiato 0-0 con Mirano. Nella semifinale per la classificazione dal 5° all’8° posto, sono stati sconfitti da Pavia 19-0 per poi perdere in finale con Florentia 22-5 (meta Mureddu). La prestazione complessivamente è stata giudicata dagli allenatori poco soddisfacente. Se nelle prime partite, nonostante errori e imprecisioni, la squadra è riuscita a battersi alla pari, in semifinale e finale, un evidente calo di concentrazione unito alla mancanza di motivazione, hanno portato a due nette sconfitte.