“Gli Orsi Talent Show” verso la finale

BIELLA - «Gli Orsi Talent Show» continua ad animare il centro commerciale Gli Orsi con le coinvolgenti esibizioni dei suoi partecipanti! Durante la serata di ieri, infatti, si è svolta la semifinale del contest e sono state tantissime le famiglie presenti per assistere agli entusiasmanti live show. I concorrenti si sono sfidati a colpi di talento mettendo in risalto le loro abilità artistiche, ma solo in 5 sono riusciti a guadagnarsi l’accesso alla finale: Shane Ria Leano, Aurora Calabrese, TNT, Federico Matteo Gino Aimonino e Alessandro Mosca Balma. L’ultimo, attesissimo appuntamento si terrà presso la galleria commerciale domenica 18 marzo, a partire dalle ore 17, con la straordinaria presenza di Rudy Zerbi e Garrison Rochelle, i due amatissimi giudici del programma tv «Amici». Rudy Zerbi condurrà la finale e Garrison Rochelle integrerà la giuria tecnica nel decretare le tre migliori esibizioni di questo emozionante Contest!