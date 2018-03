Dynamic vince a Torino e si avvicina al quarto posto

BIELLA. Week end positivo per il settore pallanuoto‎ del progetto sportivo Dynamic Sport - In Sport: l'under 13 di coach Mirko Remorini ha vinto nettamente 9-3 contro Dynamica Torino nella partita disputata nell'impianto del capoluogo torinese dell'Aquatica Torino. «Un ottimo risultato, che ci permette di rafforzare il sesto posto in classifica (su 9 squadre del girone, ndr), segnale importante di una crescita che è il risultato dell'impegno quotidiano dei ragazzi. L'obiettivo ora è il quarto posto, un traguardo che per noi sarebbe prestigioso», sottolinea l'allenatore Mirko Remorini.

LA ROSA - Per la Dynamic - In Sport sono scesi in vasca: ‎Luca Rosetta, Matteo Peraldo (1 gol), Pietro Germinetti (2 gol), Luca Debernardi, Andrea Cecchin, Nicolò Corrente (1 gol), Leonardo Vezzú (2 gol), Lorenzo Imarisio (1 gol), Alessandro Quacchia (1 gol), Leonardo Cipriani, Edoardo Bocchino, Lorenzo Molinatti (1 gol), Greta Riva, Tommaso Copasso.