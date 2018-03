BIELLA - Da ieri sera è riaperta al traffico la carreggiata in direzione sud di via Carso, chiusa da giovedì all'altezza con la rotonda di via Piave per lasciare spazio al cantiere di sistemazione della rete gas che da settimane sta interessando la zona. La riasfaltatura è provvisoria per dare alla terra che ha riempito lo scavo profondo di assestarsi. Lo stesso sta accadendo in via Tripoli dove la fine dei lavori è prevista entro il 31 marzo.