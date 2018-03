Graglia: vandali alla scuola elementare

GRAGLIA - Vandali in azione, nell'appena trascorso fine settimana, alla scuola elementare di Casale Bertoletto, a Graglia. Qualcuno, approfittando della chiusura, si è introdotto nei locali e ha sganciato il tubo di un boyler, causando l'allagamento di un locale. Ad accorgersene sono stati i bidelli, alla riapertura, che hanno subito chiamato i carabinieri. Le lezioni si sono comunque svolte regolarmente. Ora sono in corso accertamenti per scoprire chi possa aver causato il guasto. Importanti saranno le riprese delle videocamere di sorveglianza della zona, che potrebbero aver immortalato i danneggiatori. Non è la prima volta che il polo di Casale Bertoletto viene preso di mira dai vandali. Nell'ottobre del 2016, la notte prima dell'inaugurazione, qualcuno ne aveva incendiato i cassonetti dei rifiuti. Allora ci avevano pensato gli Alpini, a tempo di record, a rimettere tutto a posto prima dell'inizio della cerimonia.