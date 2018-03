Candelo: giovedì l'addio a Giorgia Gallo

CANDELO - Giovedì 15 marzo sarà il giorno del dolore per l'intera comunità di Candelo, che si riunirà nella chiesa di San Pietro per dare l'addio a Giorgia Gallo, la 19enne morta in un drammatico incidente stradale a San Germano Vercellese. Al volante di una Fiat Grande Punto, mentre rientrava a casa, ha inspiegabilmente perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e capottandosi. Lo schianto, avvenuto in un rettilineo, non le ha lasciato scampo. E con lei se ne va una delle più belle giovani menti della città, impegnata prima nella Consulta dei giovani e poi nella sezione a loro dedicata della Pro Loco. Una grave perdita e un grande dolore per tutti quanti amavano il suo sorriso e la sua voglia di vivere. Domani sera, mercoledì 14 marzo, ripetiamo nella chiesa di San Pietro, verrà recitato il rosario alle 19, mentre il funerale sarà il giorno seguente alle 10,30.