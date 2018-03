Truffato nell'acquisto di un mini-escavatore

COGGIOLA - Continua, nel Biellese, lo stillicidio delle denunce presentate per truffe messe a segno on line. In questa occasione, vittima è un 52enne di Coggiola. Trovato su un sito internet un miniescavatore a soli 4mila euro, si è messo in contatto con il venditore. È partita così la trattativa, che ha portato il primo a versare al secondo un acconto di circa 2500 euro. Peccato che la merce non sia mai stata consegnata e il secondo si sia reso irreperibile. A quel punto, il 52enne si è rivolto ai carabinieri e sono partite le indagini. Da queste è emerso che a mettere l'annuncio era stato un coetaneo, residente nel Sud Italia, con precedenti specifici. Alla fine, il biellese era solo una delle tante vittime. Ora l'uomo è stato, per l'ennesima volta, denunciato.