Il deputato Delmastro lascia Palazzo Oropa

BIELLA - Andrea Delmastro lascia il consiglio comunale della città. L'ha fatto pochi minuti fa, a Palazzo Oropa, dove ha spiegato le ragioni del suo addio dopo l'elezione nelle recenti elezioni politiche, che l'hanno visto ottenere i voti per la Camera dei Deputati. Il consiglio comunale ha tributato al leader di Fratelli d'Italia un applauso unanime. Delmastro sarà sostituito da Livia Caldesi, altra figura storica della destra biellese, già consigliere comunale e vicesindaco dal 2009 al 2014.

LE PAROLE - «Lascio quest'aula dopo tanti anni - ha detto Delmastro -. Sono sinceramente commosso. Ero bambino quando ascoltavo in piccionaia i consigli comunale. Sarò sempre un fiero rappresentante del centrodestra che non farà inciuci. Mi considero però un fiero rappresentate della città anche se governata da una parte politica che non è la mia».