Fondo Edo Tempia, nuovo ambulatorio a Cossato

COSSATO - L'impegno del Fondo Edo Tempia per la prevenzione prosegue con l'apertura di un nuovo ambulatorio a Cossato, nella sede di CNA (via del Mercato 43). Lunedì 26 marzo dalle ore 17 alle ore 18.20 la dottoressa Adriana Paduos effettuerà visite senologiche gratuite per tutte le donne che lo desiderano. Per accedere all'ambulatorio è necessario prenotare telefonando al numero 015.351830 (centralino Fondo Edo Tempia) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18.