Gaglianico, obiettivo manutenzione stradale

GAGLIANICO - Il Comune si è dotato di un nuovo mezzo, dato in dotazione ai tre cantonieri comunali; il camioncino in questione è costato 18 mila euro, e servirà a migliorare il lavoro dei dipendenti del Comune per il mantenimento della qualità delle aree pubbliche sparse sul territoio comunale.

IL SINDACO - «E' sicuramente un obiettivo di questa amministrazione mantenere e migliorare sempre di più la qualità del territorio di Gaglianico - dice il sindaco del paese, Paolo Maggia - fare questo significa dotate l'ufficio tecnico e in particolare i nostri 3 validissimi cantonieri di mezzi idonei per poter intervenire nei giardini pubblici, negli impienti sportivi, negli spazi verdi delle scuole e in tutti quei luoghi frequentati dai nostri cittadini».