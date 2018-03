TRIVERO - Ernesto Giardino resta presidente dell'associazione Delfino di Trivero. Nei giorni scorsi l'assemblea dei soci ha eletto il nuovo direttivo, e il direttivo lo ha confermato alla guida del gruppo per la sesta volta. Sarà affiancato dal vice presidente Genni Zonco, dalla segretaria Lorella Pilati, dalla tesoriera Clara Mello Rella e dalla consigliera Vitalina Iacolino. Revisori dei conti sono Paolo Canazza, Simonetta Bozzalla e Fabrizio Specchio; revisori supplenti Piero Torello e Clementino Barberis Negra. Questo gruppo resterà in carica due anni.



L'ASSEMBLEA - Nel corso dell'assemblea è stato anche approvato il bilancio consuntivo dell'anno 2017 e si è fatto il punto sull'attività. Il 2017 è stato segnato da importanti passi avanti dell'associazione: prima di tutto, l'apertura del nuovo ufficio di Ponzone, che ha portato a un aumento della visibilità e anche a una crescita dei servizi richiesti dal territorio. In secondo luogo, ci sono stati gli eventi per festeggiare il quindicesimo anniversario di attività. Terzo, un notevole impegno economico è andato per l'acquisto di un nuovo mezzo con pedana per il trasporto di persone in carrozzina.



AIUTI - E intanto è proseguita l'attività ordinaria in tutti i settori che vedono impegnati i volontari dell'associazione (attualmente i soci sono più di 70). Per quanto riguarda il servizio di trasporti, che resta la parte dominante dell'attività sociale, il 2017 ha fatto segnare un aumento significativo di chilometri percorsi: adesso si è arrivati a 51mila, di cui 9mila per la consegna di pasti a domicilio. Si tratta di un'attività che impegna quotidianamente i volontari che portano gli utenti per visite mediche, terapie e interventi sanitari di vario tipo.



E' proseguita a pieno ritmo anche l'attività del centro incontro, aperto ogni martedì e giovedì pomeriggio, e una volta al mese anche la domenica per incontri dedicati al ballo. sempre nell'ambito del centro incontro, da segnalare anche le gite e gli incontri con specialisti chiamati a dare consigli su salute e benessere.

In crescita anche l'attività del progetto TriAmicoVero (la rete di associazioni, Comune e Parrocchia di cui Delfino è capofila), con interventi di vario genere a favore delle persone in grave difficoltà economica che sfiorano in tutto 19mila euro. Da ricordare poi la gestione del negozio del baratto, il servizio di portierato sociale alla "Residenza del sole", l'animazione in casa di riposo e la partecipazione al nuovo progetto "Alla ricerca della pozione magica" che coinvolge numerose realtà del Triverese.



«Vorrei ringraziare tutti per l'impegno che anche quest'anno ci ha permesso di renderci utili per il territorio - commenta il presidente Giardino -. Ognuno per la sua parte, stiamo dando molti servizi, soprattutto alle persone meno autonome e che hanno particolarmente bisogno di qualcuno che dia loro una mano. Tutto questo lo possiamo fare grazie al volontariato e anche grazie a enti pubblici, privati cittadini e aziende che continuano a credere in noi e a sostenerci. A tutti loro un grazie di cuore».