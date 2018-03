Assunzioni in banca, la Biver cerca giovani diplomati e laureati

BIELLA - Il posto in banca non è più un mito. Almeno non per tutti. La Biverbanca infatti torna ad assumere personale per le proprie filiali. In molti infatti, in questi giorni, hanno ricevuto via posta elettronica la segnalazione della disponibilità della banca ad assumere nella propria pianta organica dei giovani. Giovani che devono essere in possesso del titolo di studio della laurea o anche solo del diploma. Il messaggio è chiaro e invita a collegarsi al sito Internet aziendale, per inserire il proprio curriculum vitae. Un sogno che diventa realtà? Nella campagna di ricerca, la Biverbanca spiecifica di cercare giovani per tutto il territorio regionale per, appunto, tutte le diverse azenzie piemontesi. E sottolinea i numeri delle assunzioni nell'ultimo lustro: ben 350. E nel corso del solo 2017, 132. Per tutte le ulteriori informazioni bisogna collegarsi con il sito della Biver.