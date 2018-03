Tollegno: addio a Giulio Bottarelli

TOLLEGNO - Si svolgeranno domani, venerdì 16 marzo, alle 15,30 nella chiesa di San Biagio, a Biella, le esequie di Giulio Bottarelli, l'85enne di Tollegno colto da malore mentre si recava a votare. Soccorso da un poliziotto e da un'infermiera, era stato tenuto in vita grazie a un lungo ed estenuante massaggio cardiaco. Trasportato all'ospedale di Ponderano e ricoverato nel reparto di Rianimazione, il suo lento recupero aveva fatto ben sperare. Purtroppo, la crisi fatale, l'ultima, che non gli ha lasciato scampo. Molto conosciuto in paese per la sua attività di artista del legno, lascia un figlio, che gli era accanto nel momento in cui si era sentito male e che aveva poi ringraziato chi si era preso cura di lui.