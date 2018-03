Carabinieri: uomo denunciato per furto

BIELLA - Un 62enne, residente in Valle Cervo, è stato denunciato dai carabinieri per furto di energia elettrica. Dopo che non aveva pagato le bollette, l'Enel gli aveva sospeso l'allacciamento. A quel punto, ha pensato bene di rifornirsi a spese altrui e ha fatto un collegamento abusivo, nel condominio, subito scoperto. Il sistema, ovviamente, è stato eliminato e ora il 62enne, oltre a restare senza energia elettrica, tranne il minimo dovuto per legge, dovrà anche rispondere del suo comportamento davanti al giudice