L'elenco degli Azzurrini che giocheranno a Biella

BIELLA - Sono venti gli Azzurrini convocati dal tecnico federale Daniele Franceschini per la gara amichevole che la Nazionale Under 18 giocherà contro l’Olanda venerdì 23 marzo (ore 14.30) allo stadio Lamarmora/Pozzo. La squadra azzurra, reduce dall’amichevole di febbraio contro la Francia, giocherà per la prima volta nella città piemontese. Sette sono i precedenti con l’Olanda: il bilancio è di quattro successi, un pareggio e due sconfitte.Gli Azzurrini si raduneranno domenica prossima e il giorno dopo inizieranno la preparazione. Mercoledì 21 è in programma alle ore 10 la visita alla mostra «Il calcio dei Campioni» dedicata a Vittorio Pozzo, ex commissario tecnico della Nazionale campione del Mondo nel 1934 e 1938, e alle ore 11 un incontro con gli studenti delle scuole cittadine.



L’elenco dei convocati

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Simone Ghidotti (Fiorentina);

Difensori: Matteo Anzolin (Juventus), Gabriele Bellodi (Milan), Axel Campeol (Milan), Gabriele Corbo (Spezia), Niccolò Corrado (Inter), Gabriele Ferrarini (Fiorentina);

Centrocampisti: Roberto Biancu (Olbia), Lorenzo Gavioli (Inter), Hans Nicolussi Caviglia (Juventus), Marco Pompetti (Inter), Manolo Portanova (Juventus), Andrea Rizzo Pinna (Atalanta);

Attaccanti: Lorenzo Babbi (Cesena), Davide Merola (Inter), Samuele Mulattieri (Spezia), Lorenzo Peli (Atalanta), Nicola Rauti (Torino), Emanuel Vignato (Chievo Verona).



Staff – Allenatore: Daniele Franceschini; Vice allenatore: Antonio Macidonio; Segretario: Luca Gatto; Preparatore atletico: Mattia Modonutti; Preparatore dei portieri: Davide Quironi; Medico: Daniele Mazza; Biomeccanico: Mauro Testa; Fisioterapista: Angelo Cartocci.